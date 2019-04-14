”أمريكان إيرلاينز“ تمدد إلغاء رحلاتها بطائرات ”بوينغ ماكس“

أعلنت شركة ”أمريكان إيرلاينز“ للطيران، يوم الأحد، أنها ستمدد إلغاء رحلات الطائرة ”بوينغ 737 ماكس“، إلى 19 أغسطس/ آب المقبل.

وسيؤدي تمديد إلغاء رحلات ذلك النوع من الطائرات إلى وصول عدد الرحلات اليومية الملغاة إلى 115 رحلة أو 1.5% من رحلات الشركة اليومية في الصيف.

وقال كل من المدير التنفيذي دوج باركر، ورئيس الشركة روبرت آيسوم، في رسالة للموظفين والعملاء، إنهما يعتقدان أن الطائرة سيعاد اعتمادها مجددًا قبل 19 من شهر أغسطس/ آب المقبل.

وأشارا إلى أنهما يرغبان بضمان توافر المصداقية ”خلال ذروة موسم السفر ومنح الثقة للعملاء والموظفين فيما يخص خططهم الخاصة بالتنقل“.

ومنعت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم استخدام طائرات ”737 ماكس“ في شهر مارس/ آذار الماضي.

وجاء ذلك بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، أسفر عن مقتل 157 شخصًا، وكارثة مشابهة لطائرة من نفس الطراز لشركة ليون إير الإندونيسية، أدت إلى مقتل 189 شخصًا.

وتملك الشركة الأمريكية 24 طائرة ”ماكس“، وتنتظر استلام 16 طائرة أخرى هذا العام.

وتطور بوينغ تحديثًا لأحد برامج التحكم بالطائرة يتعلق بمنع التوقف المفاجئ للطائرة وهو موضع تدقيق في الحادثين.