خلل بطائرة ”بوينغ 800-737“ يعطل سفر رئيس موريتانيا

تسبب خلل في نظام التحكم الرقمي في طائرة بوينغ 800-737 الموريتانية، تم اكتشافه في اللحظة الأخيرة، بتأجيل سفر خارجي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وكان ولد عبد العزيز قد صعد ليل البارحة على متن طائرة بوينغ المسماة (آفطوط الساحلي) بصحبة الوفد المرافق له للسفر إلى مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقًا)، تلبية لدعوة من ملكها، في إطار مساعٍ لتطبيع العلاقات بين البلدين، قبل أن يتم اكتشاف العطل.

وبحسب ما أورد موقع ”الصحراء“ المحلي، نقلًا عن فنيين في المطار، فإن العطل المكتشف كان في نظام التحكم الرقمي في الطائرة ((EEC، وقد اكتشفه القبطان قبل إقلاعها بدقائق وأعلم به الرئيس الذي قرر تأجيل الرحلة.

وأضاف الموقع أنه لم يكن حينها من بدائل سوى الطائرة المقتناة حديثًا من البرازيل وهي من نوع ”امبراير“، إلا أنها صغيرة على هذا النوع من الرحلات، حيث ستستغرق الرحلة أكثر من 9 ساعات متواصلة من الطيران.

واقتنت موريتانيا طائرة بوينغ 800 _737، عام 2016 بتكلفة 96 مليون دولار، وتبلغ سعتها 180_ 170 مقعدًا.

وكانت السلطات الموريتانية قد قررت، الشهر الماضي، إيقاف طائرة ”بوينغ ماكس“ التابعة لشركة الموريتانية للطيران، بعد حادثة الطائرة الأثيوبية المنكوبة.

وأوقفت عدة شركات عالمية طائراتها من هذا الطراز، بينما أغلقت بلدان أوروبية عديدة أجواءها أمام رحلات جميع الطائرات من هذا الطراز.