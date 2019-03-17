الأرجنتين تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطائرة بوينج 737 ماكس

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الأرجنتين، أن السلطات أغلقت مؤقتًا مجالها الجوي أمام رحلات الطائرات، من طراز بوينج 737 ماكس، بعد إجراءات مشابهة اتخذتها دول أخرى في المنطقة، إثر تحطم طائرتين من الطراز ذاته.

ويأتي القرار بعد تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع، ومقتل 157 شخصًا كانوا على متنها. وقبل خمسة أشهر تقريبًا تحطمت طائرة من الطراز ذاته، تابعة لشركة ليون إير، بعد دقائق أيضًا من إقلاعها؛ ما أسفر عن مقتل 189 شخصًا.

ونقلت وكالة تيلام الأرجنتينية الرسمية عن القرار الحكومي أن الإدارة ”اقترحت إيقافًا مؤقتًا، وكذلك منع الرحلات في الأرجنتين، لكل أنواع الطائرة بوينج 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 على الفور لحين انتهاء التحقيقات في الحادث الأخير بما يبرر رفع هذا الإيقاف“.

وأوقفت حكومات المكسيك وبنما وكولومبيا الطائرات من الطراز ذاته.