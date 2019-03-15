ترامب يوقع أول فيتو خلال ولايته لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

المصدر: أ ف ب

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى ”الفيتو“ لتعطيل قرار تبنَّاه الكونغرس، ورصد أموالًا عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في المكتب البيضوي:“الكونغرس حرٌّ في التصويت على هذا القرار، ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو“.

وهذه هي المرة الأولى يلجأ فيها ترامب إلى ”الفيتو“ منذ تولّيه الرئاسة قبل أكثر من عامين.

وأضاف في إشارة إلى الهجرة غير الشرعية:“الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح، ولكن تلك هي حقيقة الأمر“.

ووجَّه الكونغرس، الخميس، صفعة إلى ترامب عبر تبنيه قرارًا ضد حالة الطوارئ التي أعلنها لتمويل الجدار الحدودي، وذلك بدعم 12 جمهوريًا في مجلس الشيوخ.