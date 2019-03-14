تونس تنضم إلى حظر دولي على طائرة ”بوينغ 737 ماكس“

قررت وزارة النقل في تونس، يوم الخميس، حظر مرور طائرات بوينغ 737 ماكس 8، و 9، عبر مجالها الجوي وهبوطها بالمطارات التونسية المفتوحة للجولان الجوي العمومي، وذلك على خلفية الحوادث التي جدت مؤخرًا على هذا النوع من الطائرات.

وأكّدت الوزارة التونسية، في بيان، أن هذا القرار يعتبر إجراءً وقائيًا، بانتظار تحديد الأسباب المباشرة للحوادث، واتخاذ تدابير السلامة بخصوص هذه الطائرات من قبل سلطة الطيران المدني لبلد المصنع.

ولفتت الوزارة إلى أن الأسطول التونسي المستغل من قبل شركات الطيران التونسية لا يتضمن هذا النوع من الطراز.

ويأتي ذلك، عقب كارثة الطائرة الإثيوبية، لتنضم بذلك إلى عشرات الدول التي حظرت طيرانها في أجوائها أو التعامل معها.

وتعد كارثة الطائرة الإثيوبية -التي قتل فيها 157 شخصًا قبل أيام- هي الثانية في أقل من ستة أشهر، بعد سقوط طائرة ”بوينغ 737 ماكس 8“ تابعة للخطوط الإندونيسية ”لايون إير“ في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ما أدى وقتذاك إلى مقتل 189 شخصًا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، منعت ”بوينغ 737 ماكس“ من التحليق في الأجواء الفرنسية والبريطانية والألمانية.

كما حظرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية كل رحلات ”ماكس 8″، و“ماكس 9“ المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، أو المنطلقة منه أو بين دوله، سواء كانت مشغلة من طرف أوروبي أو من طرف آخر.

وقبل أوروبا، قررت دول عدة حظر تحليق طائرات ”بوينغ ماكس“ في أجوائها، أو علقت العمل بها، ومن بينها مصر ولبنان وتركيا وأستراليا وسنغافورة والصين التي تسلمت 76 طائرة من هذا الطراز.

ويشكل منع تحليق تلك الطائرات ضربة محرجة لشركة بوينغ، ويعتبر خطوة غير مسبوقة في تاريخ الطيران المدني.

وطائرة ”737 ماكس 8“ – التي وضعت في الخدمة قبل عامين- هي النسخة المحدثة من ”بوينغ 737“ الأكثر مبيعًا.