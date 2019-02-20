شرط غريب على السياح لدخول هذا البلد (صور وفيديو)

أعلنت جُزر فارو إغلاق أراضيها ومنع السيّاح من دخولها؛ وذلك بهدف إجراء مشاريع ترميم شاملة، للحفاظ على جزرها خضراء غير مُلوثة.

واشترط البلد على الراغبين بزيارتها، خلال فترة أعمال الصيانة في أبريل المقبل، المُشاركة في أعمال الصيانة مع السكان المحليين، فيما وعدتهم بالحصول على إقامة وأطعمة مجانية، وتمديد إقامتهم في حال رغبوا بذلك.

وبحسب دائرة السياحة في ”أرخبيل فارو“ المُكوّن من 18 جزيرةً شمال المحيط الأطلسي، سيتمكن 100 زائر فقط من الانضمام إلى طاقم الصيانة في الأعمال المختلفة، حيث لا يحتاجون ليكونوا على درجة عالية من المهارة.

وسيُشارك السيّاح في إنشاء طرق جديدة بالأماكن السياحية، وجُسور تُساعد في الحفاظ على الطبيعة وحماية محميات الطيور، ووضع علامات تحديد الطرقات.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جزر فارو شهدت نموًا في زيارة السيّاح خلال السنوات الأخيرة بلغ 10%، حيث تستقبل سنويًا نحو 100000 زائر، يجذبهم مشهد البلاد الدرامي، بما في ذلك المُنحدرات الوعرة، وكُهوف البحر، والشلالات المُذهلة، ووفرة حياة الطيور، فضلًا عن عدد سكانها البالغ 50.000 فقط، بينما لديها أكثر من 80.000 رأس من الأغنام.