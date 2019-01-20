منازل بأقل من “دولار” لتشجيع السياحة في هذه المدينة (صور)

أعلنت بلدية مدينة “سامبوكا دي سيشيليا” في إقليم صقلية بإيطاليا، عن عرض العشرات من منازلها القديمة للبيع، بسعر أقل من 1 جنيه إسترليني فقط؛ بهدف التشجيع على إعادة إعمارها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور البريطانية”، اليوم الأحد.

وأوضح نائب رئيس بلدية “سامبوكا دي سيشيليا”، جوزيبي كاكيوببو، أن المنازل تتراوح مساحتها ما بين 40 – 150 مترًا مربعًا، حيث سيدفع المشتري المحتمل ثمنها البالغ أقل من 1 جنيه إسترليني، كما سيدفع 5 آلاف جنيه إسترليني كعربون تأمين على المنزل، سيرد إليه في حال عمل على تجديد المنزل كاملًا على مدار 3 سنوات، بتكلفة تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني.

وتتميز “سامبوكا دي سيشيليا” بأرضها الخصبة، ومعالمها الطبيعية الكثيفة، حيث يكسو الخضار غاباتها وجبالها وصولًا إلى شواطئها.