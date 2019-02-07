“بوينغ” تطور طائرة رجال أعمال تفوق سرعة الصوت (صور)‎

يتطلع المسافرون من رجال الأعمال الذين يقطعون باستمرار الأميال الجوية إلى العام 2023؛ إذ تعتقد شركة بوينغ أن في ذلك الوقت ستكون أول طائرة رجال أعمال تفوق سرعة الصوت “إيريون AS2” جاهزة لدخول السماء.

وقالت بوينغ إنها ستشارك شركة “إيريون سوبرسونيك ” Aerion Supersonic في صناعة هذه الطائرة الوحش، التي ستكون قادرة على الطيران بسرعة تبلغ نحو ألف ميل في الساعة.

وأعلنت بوينغ في بيان صحفي أنها ستوفر الموارد الهندسية والتصنيع ومهارات اختبار الطيران من أجل بناء وجلب طائرة رجال الأعمال الأسرع من الصوت إلى السوق.

وإلى جانب الشراكة، قالت بوينغ إنها تساهم بتمويل كبير في إيريون، ولكن لم تكشف الشركتان عن الشروط المالية للاتفاقية.

وقالت بوينغ إن هذا التمويل سيساعد شركة إيريون على تسريع تطوير تقنيات وتصميم الطائرة.

وقال ستيف نوردلوند، نائب رئيس شركة بوينغ، في بيان: “من خلال هذه الشراكة التي تجمع بين خبرة الشركتين، أصبح لدينا الفريق المناسب لبناء مستقبل الطيران الأسرع من الصوت”.

وحتى وقت قريب كانت شركة إيريون شريكًا مع شركة لوكهيد مارتين، التي قدمت لها أيضًا الدعم الفني، ولكن تم قطع هذا التحالف لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وحتى الآن لا أحد يعرف سعر تذكرة السفر على متن إيريون AS2، ولكن يبدو أنها ستكون باهظة.