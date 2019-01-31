ألمانية تترك البشر لتقيم علاقة غرامية مع طائرة بوينغ (صور)

في واقعة غريبة من نوعها، تخلت ألمانية عن البشر لتقيم علاقة غرامية مع طائرة، حيث ارتبطت ميشيل كوبكي (29 عامًا)، بعلاقة قوية مع طائرة من طراز “بوينغ 800-737”.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن ميشيل تربطها علاقة طويلة بعيدة المسافات مع طائرتها المحبوبة، حيث إنها على علاقة معها منذ ما يقرب من 5 سنوات، وهي تنوي الآن الزواج منها والانتقال للعيش داخلها.

وتطلق ميشيل اسم “شاتز” على طائرتها، وهي كلمة ألمانية تعني “الحبيبة”، وكشفت أنها وقعت في غرام جناحي الطائرة ونفاثاتها، وذلك عندما رأتها للمرة الأولى في مطار “برلين تيجيل الدولي”.

وعلى الرغم من أن ميشيل كانت على علاقة برجل منذ عدة سنوات، إلا أنها قالت إن “شاتز” هي حبها الأول، وإنها علاقة أجمل مما قد يتخيل الآخرون، كما كشفت أنها أصبحت تحب الطائرات ومولعة بها عندما قامت برحلتها الأولى في 2013.

وعن طائرتها المحبوبة “شاتز”، قالت “ميشيل”: “كنت في مطار تيغل عندما رأيت بوينغ 800-737، ووقعت في حب الطائرة فورًا منذ ذلك الحين”، كما كشفت أنها انجذبت أولًا لأجنحة ونفاثات “شاتز”.

كما قالت إن كل طائرة تختلف عن الأخرى، بينما تعد شاتز هي الإصدار الأحدث، وعن هذه العلاقة الغريبة، أوضحت “ميشيل” أن علاقتهما ليست بسيطة، إذ تلتقي بها فقط في حال سافرت على متن طائرة أخرى من نفس الطراز، وقالت: “عندما تكون الطائرة في الحظيرة أو في الممر، يصعب أن أكون برفقتها، لذلك لا نقضي الكثير من الوقت معًا”.

وحاليًا، تنوي ميشيل الزواج من الطائرة، إذ قالت: “أريد أن أتزوج حبيبتي، وأن نعيش سويًا في حظيرة، فهذا نوع مميز من الحب ولا يؤذي أحدًا”.

يجدر بالذكر أن ميشيل تحتفظ بنماذج للطائرة في منزلها وتنام برفقتها؛ حتى تحافظ على قوة واستمرارية العلاقة، وعلى غير المتوقع، تلقت رد فعل إيجابي من عائلتها حول علاقتها غير التقليدية.

وعلى عكس تأييد عائلتها لها، كشفت ميشيل أنها كثيرًا ما تتعرض للمضايقات والانتقادات من الكثيرين الذين يصفونها بالمريضة، وأنها بحاجة للعلاج.