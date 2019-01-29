السلطات الصينية تمنع الطيارين من التدخين داخل قمرة القيادة خلال الرحلات الداخلية

دخل قرار حظر التدخين في مقصورة قيادة الطائرات على جميع الرحلات الداخلية الصينية حيز التنفيذ مؤخرًا، رغم شكاوى الطيارين المدخنين من القرار.

وكانت إدارة الطيران المدني في الصين (CAAC) أصدرت في العام 2017 قرارًا يقضي بحظر التدخين داخل المقصورة على جميع الرحلات الداخلية الصينية، وحذّرت شركات الطيران بعد ذلك من أنه سيتم إعطاؤهم عامين لوقف هذه الممارسة في قمرة القيادة أيضًا، وهي المهلة التي انتهت الآن، حسبما ذكرت صحيفة “تشاينا ديلي”.

ويأتي الحظر بعد أشهر قليلة من هبوط طائرة تابعة لشركة اير تشاينا متجهة من هونغ كونغ إلى مدينة داليان، في شمال شرق الصين على بعد 25 ألف قدم في حالة طارئة، بعد أن قام طيار مساعد بإيقاف أنظمة تكييف الهواء عن طريق الخطأ في محاولة لإخفاء دخان السجائر الإلكترونية، وهو ما أدى إلى نقص في الأكسجين.

وصرح المركز أن الطائرة سقطت من ارتفاع يصل إلى 3000 متر دون تحديد ارتفاعها الأصلي، وهناك تأكيدات بأن الطائرة انحرفت إلى ارتفاع منخفض، وهو الإجراء المتبع في محاولة التخلص من الضغط داخل الطائرة، ثم صعد الطيار واستمر في التحليق بها، وهو قرار خاطئ مع استعمال أقنعة الأكسجين.

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، أقنعة الأكسجين تتدلى من السقف في جميع أنحاء المقصورة، ولكن لا توجد علامات على وجود حالة من الذعر.