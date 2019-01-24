“شبح الرياح” يقود “تروسيكل” في أحد الشوارع بالصين (فيديو)

فوجئ سكان مدينة صينية مؤخرًا برؤية تروسيكل يتحرك من تلقاء نفسه في شارع مزدحم بحركة المرور.

وكان التروسيكل متوقفًا على جانب شارع في مقاطعة “تشيجيانغ” الشرقية قبل أن يبدأ فجأة “في قيادة نفسه” لمدة 15 ثانية، وفقًا للشرطة.

وأوضحت شرطة المرور أن دراجة البضائع ذات الثلاث عجلات، وهي وسيلة نقل شعبية في الصين، تم دفعها إلى منتصف الشارع بواسطة عاصفة من الريح قبل قيامها برحلة قصيرة بسبب قوة الدفع هذه.

ويبدو أن الشرطة علمت بالمشهد غير المعتاد بعد أن أبلغها به صاحب “التروسيكل” قائلًا إنه سُرق، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة اكتشف الضباط أن “التروسيكل” ترك الموقف من تلقاء نفسه.

ويُظهر مقطع فيديو دراجتين ناريتين متوقفتين بجوار تروسيكل وقد انقلبتا بفعل الرياح قبل مغادرة التروسيكل مكانه.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سرورهم بالمشهد، حيث ربطه أحد الرواد بقصص الأشباح، فيما أشاد آخر بالتروسيكل لالتزامه بقوانين المرور بالسير جهة اليمين.

وقال شخص ثالث مازحًا: “لقد شعر بالملل من ركوبه كل يوم، لذا قرر الهرب”.