فلاي دبي تنفي استئناف رحلاتها الجوية إلى دمشق

نفى طيران “فلاي دبي” اليوم الأربعاء، الأخبار التي تم تداولها بشأن استئناف رحلات الشركة إلى دمشق، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر “تويتر”، إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استئناف رحلات فلاي دبي إلى العاصمة السورية دمشق “غير صحيحة”.

وجاء في التغريدة، “فلاي دبي تنفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، وتدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية”.

"فلاي دبي" تنفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، وتدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 16, 2019

وجاء نفي الشركة، بعد ساعات من تداول أخبار تفيد باستئناف رحلات الطيران بين مطاري دبي ودمشق.