فلاي دبي تنفي استئناف رحلاتها الجوية إلى دمشق

فلاي دبي تنفي استئناف رحلاتها الجوية إلى دمشق

المصدر: فريق التحرير

نفى طيران “فلاي دبي” اليوم الأربعاء، الأخبار التي تم تداولها بشأن استئناف رحلات الشركة إلى دمشق، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر “تويتر”، إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استئناف رحلات فلاي دبي إلى العاصمة السورية دمشق “غير صحيحة”.

وجاء في التغريدة، “فلاي دبي تنفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، وتدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية”.

 

وجاء نفي الشركة، بعد ساعات من تداول أخبار تفيد باستئناف رحلات الطيران بين مطاري دبي ودمشق.

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