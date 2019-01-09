تونس تقرّ خطة لجذب 9 ملايين سائح خلال 2019

أقرّت السلطات التونسية خطّة لجذب 9 ملايين سائح سنة 2019، وذلك في محاولة لدفع عجلة النمو، وتعزيز إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق ما أكّده وزير السياحة التونسي، رونيه الطرابلسي.

وأضاف الطرابلسي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ تحقيق هذا العدد من السياح ليس حُلمًا، بل هو عدد يمكن تحقيقه شرط توفّر الظروف الملائمة.

واعتبر وزير السياحة التونسي أن تحقيق هذا العدد من السياح “معقول جدًا”، مشيرًا إلى أن بلاده انطلقت منذ الآن في تنفيذ ما وصفها بـ”الخطة العملية” لتحقيق هذا الهدف المنشود .

وأكد الطرابلسي أن جذب 9 ملايين سائح “يستوجب عملًا ومجهودات كبرى من قبل وزارة السياحة التونسية”.

وشدّد الوزير التونسي على أن الوصول إلى هذا العدد يستدعي أيضًا “استقرارًا سياسيًا وأمنيًا”، على حد تعبيره.

وأشار إلى وجود تقدم كبير للسياحة التونسية في الأسواق الأوروبية والعربية والسوق الجزائرية عام 2018.

وبحسب رئيس الجمعية التونسية للفنادق، خالد الفخفاخ، تمثل السوق المحلية والمغاربية “خزانات” استراتيجية مهمة للسياحة التونسية خارج فترات الذروة، وهو ما يمكّن جزءًا من الفنادق من ضمان استمرارية نشاطها السياحي.

وأضاف الفخفاخ، في تصريحات سابقة، أنه بالرغم من أهمية السوق السياحية الداخلية والمغاربية، إلا أنهما لا يوفران العملة الصعبة، مشددًا على أهمية الإسراع بتوقيع اتفاق “السماوات المفتوحة” لتأمين تدفق الرحلات السياحية عبر ناقلات التعريفات المنخفضة.

وكانت السلطات التونسية قد أكّدت أن الموسم السياحي حقق “انتعاشة” غير مسبوقة، خلال العام 2018، مشيرة إلى أنه حقّق عائدات مالية ضخمة تُقدّر بـ 1.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أنّ عدد السياح الوافدين على تونس بلغ حوالي 8 ملايين سائح العام 2018، فيما تم تسجيل مداخيل بالعملة الصعبة فاقت 4 مليارات دينار تونسي؛ ما يقارب 1.5 مليار دولار.