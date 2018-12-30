إيطاليا تفرض رسومًا على دخول السياح الأجانب مدينة البندقية

اشترطت السلطات الإيطالية على السياح الأجانب دفع رسوم مالية تترواح بين 2.5 يورو إلى 10 يورو، لدخول مدينة البندقية.

ونصت موازنة إيطاليا للعام 2019، التي صادق عليها البرلمان، على أن بلدية البندقية (شمال شرق) ستأخذ من السياح الأجانب رسم دخول بقيمة 2.5 يورو في المواسم منخفضة الحركة السياحية، وبين 5 و10 يورو في المواسم التي تشهد زخمًا سياحيًا.

ويأتي فرض رسوم على دخول السياح للمدينة الإيطالية، الذي سيبدأ مطلع العام الجديد تلبية لطلب من بلدية البندقية، حيث ستضاف تلك الرسوم إلى تذاكر الحافلات والطائرات والقطارات والسفن.

وتعد البندقية ثالث أشهر مدينة إيطالية بعد العاصمة روما ومدينة ميلانو، وتستقبل نحو 19 مليون سائح سنويًا، حسب الإحصاءات الرسمية، لكن سكان المدينة احتجوا مؤخرًا بسبب كثافة عدد السياح.