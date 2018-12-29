كيف تقضي عطلة ممتعة وسط 70 أسدًا ؟ (صور)

“هل تخيل أحد أن يقضي عطلته وسط الأسود، وعلى أنغام زئيرها الذي لا يتوقف؟”.. في دولة جنوب أفريقيا، قام منتجع بتوفير تلك الميزة، من خلال منزل يقع وسط محمية طبيعية، تضم أكثر من 70 أسدًا مفترسًا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذي صن” البريطانية، اليوم السبت “يمكن للراغبين في قضاء عطلة مع الأسود استئجار ذلك المنزل مقابل 55 جنيه إسترليني للفرد الواحد في الليلة”.

ويضم السكن جميع ما يحتاجه الشخص لقضاء عطلة سعيدة مع الأسود، إذ تم تجهيزه بوسائل الراحة كافة والأجهزة الكهربائية، وهو محاط أيضًا بسور من الأسلاك الشائكة التي تمنع اقتحام الأسود للمنزل، وتمنح الفرصة للزائرين كي يروا حركة الأسود ونشاطها اليومي دون أن يتعرضوا لأدنى خطر.

وقال التقرير إن المحمية الطبيعية “تضم 77 أسدًا على الأقل، إضافة إلى حيوانات أخرى مثل الحمير الوحشية والنعام وفرس النهر، والغزلان، والخرتيت”.