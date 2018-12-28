وزير خارجية بريطانيا: ترامب ينظر إلى العالم “إما بالأسود أو بالأبيض”

المصدر: أ ف ب

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من طرف واحد من سوريا، انتقد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، رؤية ترامب للعالم “إما أسود تمامًا أو أبيض تمامًا”.

وقال هانت ردًا على أسئلة “بي بي سي” حول القرار الأمريكي: “الرئيس ترامب جعل من اختصاصه التحدث عما يجري في العالم إما بالأسود تمامًا أو بالأبيض تمامًا”.

وقال هانت: “حققنا بالتأكيد تقدمًا هامًا في الحرب ضد داعش، لكن الأمر لم ينتهِ”، مضيفًا: “مع أنهم خسروا مناطق سيطرتهم بشكل شبه تام، فهم ما زالوا يسيطرون على أراضٍ، وما زالت هناك مخاطر فعلية”.

ولدى سؤاله عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أيضًا، قال هانت: “سنواصل بذل كل ما ينبغي لضمان السلامة في شوارع بريطانيا”.

وأضاف: “هذه مسألة أمن للمملكة المتحدة كما لأفغانستان”.

وفاجأ ترامب حلفاءه، إذ أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا لمكافحة تنظيم داعش، معلنًا: “لقد انتصرنا، حان الوقت” لعودة الجنود.

ودافع عن قراره، الأربعاء، خلال زيارة مفاجئة لتفقد القوات الأميركية في العراق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تكون “شرطي العالم”.