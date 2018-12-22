امتثالًا للعقوبات الأمريكية.. برلين تُوقف رحلات شركة “ماهان إير” الإيرانية إلى ألمانيا

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية أن برلين أوقفت رحلات شركة “ماهان إير” الإيرانية إلى أراضيها بدءًا من العام الجديد 2019.

وذكرت الصحيفة في تقرير مساء الجمعة أن الحكومة الألمانية اتخذت قرار وقف رحلات “ماهان إير” بعد مباحثات مع الجانب الأمريكي بهدف عدم خرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وأضافت أن قرار وقف الرحلات سيشمل مدينتي مينوخ، و دوسلدورف، وغيرهما من المدن الألمانية، حيث سيبدأ سريان هذا القرار من أول كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، أي بعد حوالي 10 أيام.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية لم يخرج حتى الآن للرد على قرار وقف رحلات شركة الطيران الإيرانية.

وكانت الحكومة الأمريكية أدرجت شركة “ماهان إير” على قائمة العقوبات العام 2011 بعد ثبوت تورطها بدعم “فيلق القدس” المسؤول عن العمليات العسكرية للحرس الثوري خارج إيران، والمصنف إرهابيًا.

وكشفت تقارير أمريكية في وقت سابق أن “ماهان إير” قامت بنقل أسلحة وقوات عسكرية للحرس الثوري إلى لبنان، وسوريا.

وفي سياق متصل، كشف مساعد وزير النقل الإيراني علي عابدزادة، الثلاثاء الماضي، أن معظم مطارات الدول الأوروبية يمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، تفاديًا للعقوبات الأمريكية.

وتشهد صناعة الطائرات في إيران أزمة تصاعدت حدتها منذ إعلان الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات، حيث بادرت كبرى شركات الطائرات في العالم بالخروج من الأسواق الإيرانية، إذ كان أبرزها: “بوينغ”، و”أيرباص”.

وأعلنت واشنطن عن فرض جميع العقوبات الاقتصادية على طهران عبر مرحلتين، إذ خضعت صناعة الطائرات، وعقد صفقات جديدة مع شركات الطيران الإيرانية، لمواد العقوبات.