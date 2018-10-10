بسبب ضعف الحركة.. شركة طيران سعودية تبدأ تسريح موظفيها وإلغاء وجهاتها

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية عن بدء إحدى شركات الطيران المحلية بتسريح عدد من الموظفين في بضع محطات، أهمها محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وانخفاض عدد الركاب.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فقد بيَّنت المصادر أن الشركة ستبدأ في إلغاء عدد من وجهاتها ورحلاتها لعدد من مدن المملكة وخطوط السير الرئيسة، بسبب ضعف عدد الرحلات التي سجلت تراجعًا، لزيادة المعروض بالشركات السعودية، فيما ستبقي رحلاتها على وجهات وخطوط سير مدعومة حكوميًّا.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت سابقًا، أنها ستدعم الشركات السعودية التي تشغل بعض الوجهات ذات الحركة القليلة بدعم مادي.