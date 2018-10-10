عقوبة مغلظة لشاب ركل والده وأهانه بالسعودية

غلّظت محكمة جدة في المملكة العربية السعودية عقوبتها على شاب تلفظ بألفاظ مهينة على أبيه، كان أبرزها قوله له “لا تفتح فمك يا شايب”، وذلك بسجنه 5 سنوات في الحق الخاص، بالإضافة إلى 3 آلاف جلدة مفرقة في الحق العام.

وأيدت استئناف مكة المكرمة الحكم الذي أصبح نهائيًا، وتم إيداع الشاب في السجن تنفيذًا للعقوبة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فقد وجهت المحكمة للشاب تهمة العقوق، إضافة إلى محاولته الاعتداء على أخته الكبرى والتلفظ عليها، كما طالبت بإيقاع حد شرب الخمر لتعاطيه المسكر.

وأكد الأب أن ابنه عاقٌ ومغالٍ في العقوق، وسبق أن دخل السجن لكنه لم يرتدع، متهمًا إياه بالتلفظ عليه وإهانته بألفاظ خارجة كونه طاعنًا في السبعين من عمره، آخرها أن قام بدفعه وركله بقدمه دون مراعاة لسنه وكونه شبه مقعد، مرددًا له عبارات مثل “لا تفتح فمك” و”انقلع من وجهي” أمام أخته الكبرى وأولادها.

فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، رغم شهادة أخته ضده، زاعمًا أنه كان تحت تأثير المخدرات والمسكرات، ويعاني من حالة نفسية، معلنًا استعداده للعلاج من ذلك.

لكن التقرير الطبي كشف أنّ المتهم لم تظهر عليه أي أعراض لمواد إدمانية وأنه سليم نفسيًا وعقليًا، وعليه قضت المحكمة بتغليظ عقوبته.