بعد استياء السكان.. أمستردام تخطط للحد من “غزو” السائحين

كشفت أمستردام عن خطط لخفض عدد السائحين الوافدين إليها، في تجاوب مع استياء الكثير من سكان العاصمة الهولندية من “غزو” السياح لوسط المدينة العتيق.

وتعهد حزب الخضر اليساري وعدد من الأحزاب الأخرى، التي تتفاوض على تشكيل حكومة جديدة للبلدية، عقب انتخابات محلية في مارس/آذار، على إعادة “التوازن إلى المدينة”، وذلك في وثيقة تحمل ذلك الاسم، ترقى لأن تكون جزءًا من الاتفاق الحكومي.

وجاء في الوثيقة، أن “التداعيات السلبية تلقي بظلالها بوتيرة متزايدة على الجوانب الإيجابية للسياحة، مثل العمالة والعوائد التي تدرها على المدينة”، ومن بين تلك التداعيات القمامة والتلوث الضوضائي.

ومن التغييرات التي تقترحها الوثيقة، الحد من “وسائل النقل الترفيهية”، ومنها المركبات المفتوحة التي تقدم الجعة للركاب خلال الرحلة، وكذلك الحد من استخدام المشروبات الكحولية في القوارب التي تسير في القنوات المائية بالمدينة، وفرض مزيد من القيود على شركات تأجير المنازل مثل (إير بي.إن.بي) وغيرها، فضلًا عن زيادة كبيرة في الضرائب.

ويبلغ عدد سكان أمستردام نحو 800 ألف شخص، ومن المتوقع أن تستقبل خلال العام الحالي 18 مليون سائح، بزيادة 20% عن 2016.

ويزداد الشعور بعدم تقبل السائحين والغرباء في المدينة؛ إذ إنهم أحد أسباب ارتفاع أسعار الشقق السكنية، إلى حد يجعلها بعيدة عن متناول المواطن الهولندي.

وبلغ متوسط سعر الشقة في أمستردام 407 آلاف يورو (475 ألف دولار) خلال عام 2017، بزيادة 12% عن 2016.