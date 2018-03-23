تخوفات أمنية من سلوك مشجعي منتخب إنجلترا في أمستردام

انتقد ضباط شرطة إنجليز الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن إقامة المباراة الودية بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الهولندي في أمستردام؛ لأن سلوك المشجعين في هولندا قد يؤثر عليهم في مواجهة الأمن الروسي خلال كأس العالم الصيف المقبل.

وقال مارك روبيرتس رئيس وحدة شركة كرة القدم في بريطانيا لصحيفة “ميل سبورت”: “إن قضاء ليلة خالية من السلوك المعادي للمجتمع وللمشجعين الإنجليز في أمستردام يمكن أن يقلل من المخاطر التي سيواجهونها في روسيا خلال كأس العالم من طرف القوات الروسية”.

لكن المشجعين الإنجليز لم يكونوا كما يود المسؤول الأمني فقد اضطرت القوات الأمنية الهولندية للتدخل على ظهر أحصنة لإيقاف قذف مشجعين إنجليز مخمورين كانوا يلقون بالزجاجات الفارغة وحطموا عدة نوافذ في العاصمة الهولندية.

وكان الأمن الروسي في المدن الثلاث التي تحتضن مباريات منتخب إنجلترا في روسيا قد عبّروا عن قلقهم لنظرائهم في إنجلترا من سلوك المشجعين، وذلك قبل قضية الجاسوس الروسي.

وسافر أكثر من 5000 مشجع إنجليزي لأمستردام لحضور اللقاء وبعضهم دون تذاكر ولأغراض أخرى كحضور حفلات شخصية واختلطوا بالجماهير الهولندية، وهو ما يعتبر مكان خطر بالنسبة لإقامة مباراة في كرة القدم.

وحسب مارك روبيرتس: “من الصعب التفكير في مكان أسوأ من أمستردام لإقامة مباراة ودية في كرة القدم”.

وأكد ضباط الشرطة المكلفين بكرة القدم أن الاتحاد الإنجليزي لم يستشرهم في إقامة المباراة في أمستردام، وأكدوا أنهم يخشون أن يستغل الأمن الروسي الأحداث ويجعلها مصدرًا للتعامل مع المشجعين الإنجليز في الصيف المقبل.

وطالبت الشرطة المشجعين الإنجليز بسلوك مثالي في أمستردام لتجنب الأسوأ في روسيا بعد أشهر، كما تم التذكير بالسلوك السيئ في دوسلدورف الألمانية خلال مباراة ودية جمعت إنجلترا وألمانيا العام الماضي، حيث ردد المشجعون الإنجليز أغاني معادية للألمان.