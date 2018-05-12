إيران تحذف المغرب من قائمة الوجهات السياحية لمواطنيها

قرّرت إيران حذف المغرب من قائمة الدول المدرجة على سفر الإيرانيين بغرض السياحة، وذلك احتجاجًا على قطع الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع طهران مطلع الشهر الجاري، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الإدارية لمكاتب السياحة والسفر الإيرانية حرمت الله رفيعي.

وقال رفيعي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، السبت: “نعم قررنا حذف المغرب من قائمة الدول التي يتوجه إليها الإيرانيون للسياحة سنويًا”.

ورأى المسؤول الإيراني أن “عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، دفع شركات السياحة والسفر الإيرانية إلى إزالة المغرب من الوجهات السياحية”، مشيرًا إلى أنه “لا توجد طريقة للحصول على تأشيرة ولا توجد وسيلة للسفر”.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.