مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الخميس، إن مصر رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250 في المئة على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح الجمعة.

وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة النقل قوله إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وحتى الآن فإن شبكة مترو الأنفاق تعمل بنظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.

ونقلت الوكالة عن البيان قوله إن هذا الإجراء “يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالًا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق”.

كانت الحكومة قد أثارت غضب الكثير من المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو تموز 2017.