“الهيئة الملكية” بالسعودية تعلن إغلاق مواقع سياحية بشكل مؤقت

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، عن إغلاقها مدائن صالح والخريبة وجبل عكمة مؤقتًا، موضحة أن قرارها جاء لإتاحة الفرصة للخبراء، لإجراء سلسلة من الأبحاث المهمة لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها، على أن يعاد افتتاحها في عام 2020.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حفاظًا على الكنوز الأثرية التي تمتلكها ‎العلا، تم إغلاق ‎مدائن صالح والخريبة وجبل عكمة موقتًا؛ لإتاحة الفرصة للخبراء لإجراء سلسلة من الأبحاث المهمة لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها، على أن يعاد افتتاحها في عام 2020”.