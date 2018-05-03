السعودية تحول قصرًا بجدة إلى متحف تاريخي

أعلنت السعودية عن بدء العمل بمشروع “متحف الملك عبدالعزيز” في قصر “خزام” بمحافظة جدة بكلفة تقديرية تبلغ نحو 21500 مليون ريال.

وأوضح عبدالمحسن أبانمي، مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والشؤون الهندسية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه تم الانتهاء من إعداد الوثائق الهندسية لتحويل قصر “خزام” إلى متحف تاريخي بمساحة اجمالية تتجاوز 2021400 متر مربع.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص ميزانية تقديرية للمشروع تصل إلى 21500 مليون ريال، وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تقدر بنحو 300 يوم عمل، بحسب ما أوردته صحيفة “المدينة” السعودية.

وكانت الهيئة العامة للسياحة وقعت عقدًا تنفيذيًا لإنشاء المتحف ضمن منظومة المتاحف المتخصصة الجديدة التي تنفذها الهيئة.

وتضمن العقد جميع الدراسات والتصاميم المتحفية والوثائق الهندسية المتعلقة بالأعمال الإنشائية للمشروع.