ما حقيقة منع الخطوط الجوية الكويتية من الهبوط في مطارات ألمانيا؟

قال مسؤول في شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأحد، إن رحلات الشركة مستمرة إلى ألمانيا، ولم تتلقَ أي إخطار بوقف منحها تصاريح هبوط في المطارات الألمانية، نافيًا صحة تقرير صحفي إسرائيلي في هذا الشأن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، أن رحلات الشركة الأربع إلى مدينة فرانكفورت هذا الأسبوع ستكون في مواعيدها بلا أي تغيير.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن وزير المواصلات الألماني، أندرياس شواير، قرّر وقف منح شركة الخطوط الجوية الكويتية تصاريح هبوط في المطارات الألمانية، بعد رفض الشركة نقل مسافرين إسرائيليين على متن طائراتها.

وأضافت الصحيفة أن متحدثة باسم الحكومة الألمانية أكدت القرار، يوم الجمعة الماضي، وذكرت أن الاتصالات جارية لحل الأزمة، والسماح للإسرائيليين بالسفر عبر الخطوط الجوية الكويتية، إلى وجهات أخرى باستثناء الكويت، لأن دخولهم إليها ممنوع.

ويخشى مسؤولون في وزارتي الخارجية والاقتصاد الألمانيتين من تبعات القرار، خاصة أن شركات عربية أخرى تمنع الإسرائيليين من ركوب طائراتها، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وذكرت “يسرائيل هيوم” أن محكمة في فرانكفورت رفضت، العام الماضي، دعوى رفعها إسرائيلي ضد الخطوط الكويتية، لرفضها نقله من فرانكفورت إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، على متن إحدى رحلاتها.

وينص قانون كويتي، صدر العام 1964، على حظر أي تعامل مع إسرائيليين، أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو يعملون لمصلحتها.

وسبق للشركة الكويتية أن ردّت على ضغوط مارستها السلطات الأمريكية للقبول بنقل ركاب إسرائيليين، بإصدار قرار بتعليق رحلاتها بين نيويورك، ومطار هيثرو في لندن، وهو الخط الذي رفضت فيه الشركة الكويتية حجز مقعد لراكب إسرائيلي، العام 2013.