الخطوط الجوية الكويتية تنفي إيقاف رحلاتها إلى أوروبا‎

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الجمعة، نية الاتحاد الأوروبي إيقاف تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى بعض المحطات الأوروبية، عقب تداول وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بذلك.

وأعلنت الشركة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن ما تم تداوله من معلومات عن إيقاف الرحلات الجوية الكويتية إلى بعض المحطات الأوروبية هي إشاعة غير صحيحة.

تنوه شركة الخطوط الجوية الكويتية بأنه تم اليوم تداول معلومات غير حقيقية عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن الاتحاد الأوروبي يدرس إيقاف تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى بعض المحطات الأوروبية وتؤكد الكويتية بأن هذه المعلومات عاريةً تماماً عن الصحة وأن تشغيل الرحلات إلى -١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 20, 2018

وأوضحت الشركة أن الرحلات مستمرة إلى القارة الأوروبية وستزيد خلال فصل الصيف، حيث سيتم تشغيل أربع محطات أوروبية جديدة هي ميونخ وڤيينا وتبليتسي وطرابزون .

وبيّنت الشركة أنها ستحتفظ بحقها القانوني وفق ما نصت عليه القوانين الكويتية بمساءلة كل من يروج مثل هذه الإشاعات المغرضة، والتي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية لدولة الكويت من خلال الإساءة للخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الناقل الوطني للدولة.

ويعود تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى عام 1953، كشركة خاصة تم تأسيسها على يد اثنين من رجال الأعمال الكويتيين، إضافة إلى مشاركة الحكومة الكويتية في رأس مال الشركة بنسبة 50 بالمئة، حتى عام 1962، لتصبح ملكًا للحكومة الكويتية بالكامل.