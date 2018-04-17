اجتماعات مصرية روسية الشهر المقبل للاتفاق على عودة الرحلات السياحية

أعلنت وزارة الطيران في مصر، اليوم الثلاثاء، عن دخولها في مشاورات جديدة مع روسيا خلال الفترة المقبلة، للاتفاق على عودة الرحلات الروسية إلى المناطق السياحية في البلاد.

وأخيرًا، عادت الرحلات الجوية بين القاهرة، وموسكو، بعد توقف لحركة الطيران بين البلدين دام 30 شهرًا.

وقال وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، إن اجتماعات تنسيقية ستُجرى مع الجانب الروسي منتصف الشهر المقبل، للاتفاق على مسألة تنظيم عودة رحلات الطيران الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ، والغردقة، السياحيتين.

وأضاف فتحي خلال تصريحات صحفية، أن الاجتماعات الجديدة ستقيّم مرحلة تسيير الرحلات الأولية بين الجانيين، مشيرًا إلى أن عودة الرحلات الروسية إلى المناطق السياحية ستكون مهمة للغاية، وستزيد من المكاسب التي تحققها مصر في هذا المجال.

وصعدت السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر، بنسبة 52.4 في المئة، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الماضي.

وسارعت مصر في الآونة الأخيرة إلى زيادة إجراءات التأمين في المطارات، والمناطق السياحية، لتلافي التأثر الشديد للسياحة الوافدة إلى مصر، منذ تحطم طائرة روسية في سيناء (شمال شرق)، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010 وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 ونحو 4.5 مليون سائح في 2016.