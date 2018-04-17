السفينة “كوين إليزابيث 2” تفتح أبوابها للزوار في دبي غداً

انتهت تقريباً عملية ترميم مرافق السفينة التاريخية “كوين اليزابيث 2” التي استغرقت 10 سنوات، لتباشر غدًا الأربعاء مرحلة الافتتاح المبدئي كمرفق سياحي من مقر تقاعدها في “ميناء راشد” في دبي.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ “الاقتصادية الأمريكية أن العمل استغرق في الترميم والتجديد حوالي 2.7 مليون ساعة عمل لتحويلها من سفينة عابرة للمحيطات إلى وجهة سياحية متعددة الفعاليات.

وقالت الوكالة إن شركة “استثمار العالمية” الذراع الاستثمارية لشركة دبي العالمية، اشترت السفينة “كوين اليزابيث 2” من شركة “كونارد” في عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار بعد أن تعثرت أحوال الشركة، وشارفت على الإفلاس، وأن مؤسسة الموانئ والمنطقة الحرة في دبي هي التي تتولى تشغيل وإدارة السفينة بعد أن رست في “ميناء راشد” وتحولت إلى فندق عائم مكوّن من 13 طابقاً.