دبي تشهد مغامرة خطرة لمجازف تسلق ناطحة سحاب (فيديو وصور)

وثّق فيديو مثير تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عرضًا مدهشًا قدمه مغامر جريء يدعى نيكيتا بيلياكوف، باستخدام لوح تزلج على قمة ناطحة سحاب في دبي.

وفي الفيديو يمكن رؤية بيلياكوف (21 عامًا) وهو يتدلى فوق حافة المبنى الشاهق في دبي ويؤدي بعض الحركات المرعبة على ارتفاع يقلق البعض لمجرد التفكير فيه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انضم إلى المجازف في مغامرته المخيفة صديقه الذي شارك في أداء بعض الحركات المرعبة.

واستخدم بيلياكوف لوح التزلج لاستعراض مهاراته في التوازن والوقوف على حافة ناطحة السحاب، قبل أن يجلس على الحافة وساقيه متدليتين من على الحافة، كما لم يظهر المغامر أيًا من علامات الخوف وهو يقفز من جانب إلى آخر بالمبنى على ارتفاع 50 طابقًا.

ويزعم بيلياكوف أنه يؤدي تلك العروض الطائشة منذ أن كان عمره 17 عامًا، وللأسف لم يكشف المغامر عن أي تفاصيل حول المبنى سوى كونه ناطحة سحاب في دبي ارتفاعها 50 طابقًا.

وقال: “أنا استخدم عناصر من رياضة الباركور والألعاب البهلوانية، وهذا ما يميزني عن الآخرين، ولقد بدأت هذا قبل 4 سنوات”.

وأضاف: “في البداية لم أتمكن من النظر إلى الأسفل، ولكن تدريجيًا، بدأت في اكتساب المزيد من الثقة. إن هذه المجازفات تتسبب في ضخ الأدرينالين في جميع أنحاء جسمي، ولكن علي الحفاظ على الهدوء في تلك اللحظات الخطيرة، وإلا قد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، ففي المرات القليلة التي كنت قلقًا فيها لم أنجح”.