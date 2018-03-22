إسرائيل تعلن انطلاق أول رحلة مباشرة بين الهند وتل أبيب اليوم

تبدأ شركة طيران الهند أولى رحلاتها المباشرة، بين مدينتي نيودلهي وتل أبيب، اليوم الخميس، بحسب وزارة السياحة الإسرائيلية.

وقالت وزارة السياحة في تصريح مكتوب: “ستُطلق شركة طيران الهند رحلاتها المباشرة من نيودلهي إلى تل أبيب”.

وأضافت: “تم فتح المسار بعد جهود تسويقية لوزارة السياحة التي تضمنت منحة لتسويق المسار الجديد، وفتح مكتب سياحي حكومي إسرائيلي في الهند وحملات مخصصة أدت إلى زيادة مضطردة في أعداد السياح من الهند”.

وتابعت: “في عام 2018، ازداد الزخم التصاعدي في حركة السياحة من الهند، بزيادة 33 ٪ في السياحة الواردة في كانون الثاني/يناير– شباط/فبراير 2018 مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي و54 ٪ عن نفس الفترة من عام 2016″.

وأشارت وزارة السياحة الإسرائيلية إلى أن مديرها العام، التقى عام 2016 في الهند مع الرئيس التنفيذي لشركة طيران الهند، حيث قدم له الإمكانيات التجارية الكامنة في فتح طريق مباشر إلى إسرائيل.

وقالت:” اليوم، من الممكن أن نشير إلى بدايات تحقيق هذه الإمكانات، مع زيادة 47 ٪ في الدخل السياحي من الهند عام 2017 مقابل عام 2015″.

وأضافت: “يُظهر مسح السياحة الداخلية لوزارة السياحة أن السياح الهنود يُقيمون في المتوسط 6.2 ليال في إسرائيل، وينفقون في المتوسط 1066 دولارًا”.

وتابعت: “ووفقًا لمسح السوق الذي أجرته الوزارة، فإن أكثر من 350 مليون شخص، بعضهم يتصفحون الإنترنت، ينظرون إلى إسرائيل كدولة ناشئة ووجهة رائدة في السياحة والطهي والنبيذ وأساليب الحياة”.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أنها تعمل على جلب نحو مائة ألف سائح من الهنود خلال السنوات القليلة القادمة.