انقسام في الشارع المصري بعد قرار القضاء بوقف تصاريح “أوبر وكريم” (فيديو إرم)

أثار الحكم القضائي الذي صدر من إحدى المحاكم المصرية، بوقف تراخيص شركتي “أوبر” و”كريم” لنقل الركاب، جدلًا في الشارع المصري بعد مرور أكثر من 3 سنوات على عملهما في مصر وتصدرهما خدمة النقل الخاص.

واعتبر الحكم القضائي أن تراخيص عمل الشركتين اللذان يعتمدان على “تحميل تطبيقات ابلكيشن”، يخالف قانون المرور ولا توجد ضوابط تحكم عملهما في مصر.

يذكر أن شركتي أوبر وكريم يعملان في مصر منذ أكثر من 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء المصري وهما شركتين عالمتين لهما فروع في دول عربية كثيرة وحجم استثماراتهما يزيد عن 2 مليار دولار.