اتهام شركة يملكها صهر ترامب باستغلال برنامج يمنح تأشيرات للأثرياء 

تجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا مع شركة العقارات المملوكة لجاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره، لاستغلالها برنامجًا اتحاديًا يمنح تأشيرات دخول للأجانب الأثرياء الذين يستثمرون في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن اللجنة طلبت من شركة كوشنر كوس معلومات عن استخدامها برنامج التأشيرات المعروف باسم ئي بي-5 في أيار/مايو الماضي.

وبرنامج ئي بي-5 وسيلة يصبح بها المهاجرون المؤهلون مقيمين بشكل دائم وقانوني بالولايات المتحدة أو ما يسمى بحاملي “البطاقة الخضراء” من خلال استثمار 500 ألف دولار على الأقل في شركة بالولايات المتحدة توظف عشرة أمريكيين أو أكثر. ومعظم حاملي البطاقات صينيون أثرياء.

وقالت الصحيفة، إن “الشركة تلقت -أيضًا- طلبًا منفصلًا من ممثلي الإدعاء الاتحادي في نيويورك في الشهر نفسه، للحصول على معلومات بشأن مشروعات تطوير مولها جزئيًا برنامج ئي بي-5”.

واستقال كوشنر من دوره في قيادة كوشنر كوس عندما عُين مستشارا لترامب في بداية العام الماضي ولكنه مازال يملك حصة في أجزاء من الشركة، وذلك وفقًا لأحدث بيان لذمته المالية حسبما قالت الصحيفة.