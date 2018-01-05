الخطوط الجوية السعودية تلغي رحلاتها من وإلى نيويورك.. لهذا السبب

أعلنت الخطوط الجوية السعودية إلغاء رحلات الطیران المتجھة من وإلى مدينة نیويورك الأمريكية الیوم الجمعة، بسبب العاصفة “القنبلة” التي ضربت المدينة.

وقالت في تغريدة بحسابھا بموقع “تويتر”: “ضیوفنا الأعزاء، نظراً للأحوال الجوية بمدينة نیويورك، تم إلغاء الرحلات من وإلى نیويورك الیوم

وسیتم التواصل معكم، مقدرين تفھمكم”.

وتسببت العاصفة بإلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية، وتوقيف الرحلات في مطار جون إف كينيدي بنيويورك.

ولقي 17 شخصًا مصرعهم، في الأيام السبعة الأخيرة، جرّاء موجة البرد الشديدة التي ضربت الولايات المتحدة.