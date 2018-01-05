الخطوط الجوية السعودية تلغي رحلاتها من وإلى نيويورك.. لهذا السبب

الخطوط الجوية السعودية تلغي رحلاتها من وإلى نيويورك.. لهذا السبب

المصدر: فريق التحرير

أعلنت الخطوط الجوية السعودية إلغاء رحلات الطیران المتجھة من وإلى مدينة نیويورك الأمريكية الیوم الجمعة، بسبب العاصفة “القنبلة” التي ضربت المدينة.

وقالت في تغريدة بحسابھا بموقع “تويتر”: “ضیوفنا الأعزاء، نظراً للأحوال الجوية بمدينة نیويورك، تم إلغاء الرحلات من وإلى نیويورك الیوم

وسیتم التواصل معكم، مقدرين تفھمكم”.

وتسببت العاصفة بإلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية، وتوقيف الرحلات في مطار جون إف كينيدي بنيويورك.

ولقي 17 شخصًا مصرعهم، في الأيام السبعة الأخيرة، جرّاء موجة البرد الشديدة التي ضربت الولايات المتحدة.

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