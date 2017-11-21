مصر للطيران تعلن التحول للربحية في السنة المالية الحالية

قال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة “مصر للطيران“، إن الناقلة الجوية ستتحول للربحية في السنة المالية الحالية؛ بـ”فضل زيادة عدد الركاب، وخفض التكاليف”.

وكافحت “مصر للطيران”؛ للتعافي من الأزمة المالية العالمية في 2008، والإطاحة برئيسين منذ العام 2011، في أحداث تعثر بعدها اقتصاد البلاد.

وأضاف مسلم : “هذه السنة ستتحول الشركة من الخسارة إلى الربح”؛ ولكنه امتنع عن ذكر حجم الأرباح، التي ستحققها الشركة، في سنة حتى الـ30 من يونيو/حزيران 2018، أو الكشف عن خسائرها في السنة المالية السابقة.

وتعد “مصر للطيران” من أكبر وأقدم شركات الطيران في أفريقيا، وتوقع مسلم أن تنقل الشركة في السنة المالية الحالية تسعة ملايين راكب مقابل ثمانية ملايين قبل عام.

وتخفض الشركة التكاليف من خلال التخلي عن مسارات غير مربحة، وخفض القوى العاملة.

وقال مسلم إنه قد يجري تقليص القوى العاملة في نهاية المطاف، بما يصل إلى 500 موظف أو 10٪، وذلك من خلال عدم إحلال بديل عن الموظفين الذي يستقيلون من الشركة.

ووقعت “مصر للطيران” خطاب نوايا لشراء 12 طائرة “بومباردييه” الأسبوع الماضي في معرض دبي للطيران.

وذكر مسلم أنه سيبدأ تسليم هذه الطائرات اعتبارًا من نهاية العام 2018، أو بداية العام 2019، في إطار خطط استبدال أسطول طائرات الشركة وزيادته إلى نحو مئة طائرة بحلول عام 2025.

كما اتفقت “مصر للطيران” الأسبوع الماضي على استئجار 15 طائرة “إيرباص” من طراز “إيه 320 نيو وست” وطائرات “بوينغ 787” من شركة التأجير “إيركاب”.

وأشار مسلم إلى أن الشركة تخطط لوقف تشغيل 30 طائرة، من بينها طائرات “إيرباص” الأقدم من طراز “إيه 320” و”إيه 3″30 وطائرات “إمبراير”.

وتابع أن الشركة تبقي جميع الخيارات مفتوحة بشأن كيفية تمويل الطائرات الجديدة.