“مصر للطيران” تعلن ضم 45 طائرة جديدة لأسطولها في”أكبر صفقة”بتاريخها

أعلنت شركة مصر للطيران، المملوكة للدولة، اليوم الأربعاء، أنها تعاقدت على ضم 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات إلى أسطولها، في صفقة هي الأكبر بتاريخها.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، في بيان صحفي، إن الشركة الوطنية تعاقدت على ضم 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية إلى أسطولها، بقيمة 6 مليارات دولار.

وجاء الإعلان عن الصفقة أثناء مشاركة “مصر للطيران” في معرض دبي للطيران “Dubai Air Show”، أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الطائرات الـ 45، ستتملكها الشركة المصرية جميعها، أو ستتوزع بين تملك واستئجار.

وكان مسلم، أعلن، في وقت سابق اليوم، عن اتفاق تأجير طويل المدى لـ15 طائرة من طراز “إيرباص إيه 320 نيو” من شركة “إيركاب” العالمية لتأجير الطائرات، ومن المقرر أن يتم استلام الطائرات الجديدة في 2020.

كما أعلنت “إيركاب”، اليوم، عن توريد 6 طائرات من طراز “بوينغ 787 دريم لاينر” لشركة “مصر للطيران” ضمن اتفاق تأجير طويل المدى.

و”إيركاب”، هي أكبر مؤجر في العالم لطائرة “إيرباص إيه 320 نيو”، مع امتلاكها نحو 220 طائرة، بحسب بيان للشركة اليوم.

ووقعت شركة مصر للطيران، أمس الثلاثاء، اتفاقية مع شركة “بومباردييه” الكندية لصناعة الطائرات لشراء 12 طائرة من طراز “سي أس 300″، بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار.

و”مصر للطيران”، هي شركة الطيران الوطنية المصرية، وتتخذ من مطار القاهرة الدولي مركزًا لعملياتها، وتمتلكها الحكومة المصرية بالكامل، وتقدم خدماتها لأكثر من 80 وجهة حول العالم.