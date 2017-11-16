“دبي للطيران” يختتم فعالياته بصفقات وصلت لـ114 مليار دولار

أسدل معرض دبي العالمي للطيران 2017، الستار على فعالياته، اليوم الخميس، بإجمالي صفقات بلغت 113.8 مليار دولار في القطاعين التجاري والعسكري.

ولم يشهد اليوم سوى صفقتين بقيمة إجمالية بلغت 1.23 مليار دولار، الأولى: تتضمن شراء الخطوط الجوية السنغالية طائرتين من طراز (إيه 330 نيو) من شركة “إيرباص” الأوروبية، بـ 545 مليون دولار وفقًا للأسعار القائمة حاليًا.

أما الصفقة الثانية بين شركة “سكات” الكازاخية للطيران، و”بوينغ” الأمريكية لشراء 6 طائرات من طراز (737 ماكس 8 إس) بـ 674 مليون دولار.

وتزيد قيمة صفقات الدورة الحالية (2017) بنحو 206٪ مقارنة بالدورة السابقة في 2015 والبالغة 37.2 مليار دولار.

وشهد المعرض، الذي يعد أحد أكبر معارض الطيران في العالم، منافسة شديدة على عقود البيع بين عملاقي صناعة الطائرات “بوينغ” الأمريكية، و”إيرباص” الأوروبية في ظل السباق المستمر بينهما، وهيمنتهما على سوق صناعة الطيران الضخم.

وتقريبًا تساوت الشركتان من حيث قيمة الصفقات الإجمالية الموقعة من جانبهما بقيمة نحو 103.7 مليار دولار (51 مليارا لـ”بوينغ” و52.7 مليار لـ”إيرباص”).

ووقعت “إيرباص”، مذكرة تفاهم لبيع 430 طائرة بقيمة 49.5 مليار دولار لشركة “إنديجو بارتنرز” الأمريكية، وهي تمهد لأكبر صفقة في تاريخ عملاق صناعة الطائرات الأوروبي.

ووقعت شركة الخطوط الوطنية الكويتية، اتفاقية مع “إيرباص” لشراء 20 طائرة من طراز (إيه 320 نيو) بقيمة 2.71 مليار دولار.

فيما وقعت “بوينغ”، طلبيات شراء 296 طائرة مع شركات إقليمية وعالمية بقيمة إجمالية 50 مليار دولار خلال المعرض.

ومن بين أبرز صفقات “بوينغ” مع شركتي “فلاي دبي” و”طيران الإمارات” المملوكتين لحكومة دبي، الأولى لشراء 225 طائرة (737 ماكس) بقيمة 27 مليار دولار، والثانية 40 طائرة (787-10 دريملاينر) بـ 15.1 مليار دولار.

كما وقعت شركة “ألافكو” لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية صفقة لشراء 25 طائرة من طراز (بي 737-8 ماكس) بـ 2.2 مليار دولار.

وعلى صعيد الصفقات العسكرية، سجلت وزارة الدفاع الإماراتية، عقودًا بقيمة 14.73 مليار درهم (4 مليارات دولار)، بحسب ما أعلنه اللواء ركن طيار عبد الله الهاشمي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية.

ومن أبرز الصفقات العسكرية للإمارات مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية للصناعات العسكرية بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، لتحديث مقاتلات “إف-16”.

وسجلت الأيام الخمسة من المعرض، الذي يعقد كل عامين، قيمة طلبيات وعقود إجمالية تجاوزت 107.2 مليار دولار.

واختتم معرض دبي للطيران 2017، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، فعالياته اليوم الخميس بعد انطلاقه الأحد الماضي بحضور 1200 عارض من 63 دولة، وبمشاركة غير مسبوقة لطائرات روسية وصينية، بالإضافة على طائرات أمريكية.