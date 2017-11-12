معرض دبي للطيران يسجل صفقات بـ 19.3 مليار دولار في يومه الأول

سجل اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2017، اليوم الأحد، طلبيات وعقود، وصلت قيمتها إلى 19.3 مليار دولار، وسط ارتفاع وتيرة الاتفاقات التجارية والعسكرية.

وبلغ إجمالي قيمة العقود المتفق عليها، في اليوم الأول من المعرض 19.34 مليار دولار، تصدرتها “طيران الإمارات”.

وأبرمت الشركة صفقة مع “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات التجارية، لشراء 40 طائرة جديدة من طراز “787-10 دريملاينر”، بقيمة إجمالية تقدر بـ15.1 مليار دولار.

ومع طلبية اليوم، فإن الناقلة الإماراتية ستتسلم ما مجموعه 204 طائرات “بوينغ”، في المستقبل.

وتعد الناقلة الإماراتية، أكبر مشغل في العالم لطائرات “بوينغ 777″، إذ يضم أسطولها العامل حاليًا 165 طائرة من هذا الطراز.

ومن بين الموافقات على مشتريات جديدة، الاتفاق بين “بوينغ” الأمريكية مع شركة الخطوط الجوية الآذربيجانية “آزال”؛ لشراء 5 طائرات “بوينغ 787-8 دريملاينر”، بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأعلنت القوات المسلحة الإماراتية، توقيع 12 صفقة، بقيمة إجمالية 1.77 مليار دولار، من بينها صفقة عسكرية مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية للصناعات العسكرية، بقيمة 1.63 مليار دولار.

وتتضمن الصفقة، تحديث 80 مقاتلة من طراز “إف – 16″، إضافة إلى توريد قطع الغيار ومعدات الدعم الفني.

ووقعت شركة “مبادلة” للاستثمار الإماراتية الحكومية، ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع شركة “سولفاي” العالمية، العاملة في مجال المواد الكيميائية؛ لتأسيس أول منشأة في المنطقة؛ لتصنيع ألياف الكربون، بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار.

وانطلقت فعاليات معرض دبي للطيران 2017 ، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، صباح اليوم الأحد، في نسخته الـ 12، بمشاركة نحو 1200 عارض من 63 دولة، ويمتد المعرض لمدة 4 أيام.

وكان معرض دبي للطيران، شهد في دوراته السابقة إبرام صفقات عدة، كان أكبرها العام 2013، عندما بلغ حجم الصفقات الموقعة 206 مليارات دولار، فيما بلغت في الدورة الماضية في 2015 نحو 39.8 مليار دولار.