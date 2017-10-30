العراق يوقف حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية

قالت سلطة الطيران المدني في العراق إن حركة الملاحة توقفت في عموم البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد أن ضربت عاصفة ترابية أغلب المدن.

وأعلنت سلطة الطيران في بيان لها أن”حركة الملاحة توقفت لسوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد”.

وضربت عاصفة ترابية ضربت مساحات واسعة منذ أمس الأحد وحجبت مدى الرؤية إلى 600 متر، حيث باتت المنطقة الغربية والمناطق الشمالية والوسطى من العراق تحت تأثير عواصف ترابية شديدة متحركة باتجاه الجنوب الشرقي.

وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً بدأت الأجواء تتحسن، وستفتح الأجواء حالما يكون مدى الرؤية مناسبا للمعايير الدولية، بحسب السلطات العراقية.

ومع العاصفة الترابية عاشت آلاف العائلات أوضاعًا إنسانية صعبة خاصة النازحين الذين يسكنون في المخيمات بمحافظة الأنبار وصلاح الدين ونينوى، فيما اكتظت مستشفيات العاصمة بغداد بأعداد كبيرة من المرضى في ظل خدمات طبية متردية.