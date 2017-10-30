العراق يبيع 4 ملايين برميل من النفط لأوروبا في بورصة دبي للطاقة

قالت مصادر في قطاع تجارة النفط، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تخطط لطرح مزاد في بورصة دبي للطاقة اليوم الإثنين، لبيع أربعة ملايين برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل يومي 26 و27 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت المصادر إن وجهة الشحنات ستكون أوروبا فقط وإن أقل عرض تحدد عند سنت واحد فوق سعر البيع الرسمي للخام.

وقد تكون تلك الكمية من الخام مفيدة لأوروبا حيث ستنخفض حمولات خام الأورال الروسي من موانئ بحر البلطيق في نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق.

لكن قد يظل من الصعب الحصول على عروض عالية المستوى حيث جرى بيع خام البصرة الخفيف في آسيا بتخفيضات كبيرة حسبما تقول مصادر في القطاع.