بعد توقف دام 3 سنوات.. السعودية تعيد تقديم هذه الخدمة لليمنيين

قالت الحكومة اليمنية، الأحد، إن “السلطات السعودية فتحت باب العمرة أمام اليمنيين من الداخل بعد توقف دام 3 سنوات جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ اجتياح الحوثيين صنعاء”.

وأوضحت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية، أنها “بدأت بمناقشة الترتيبات اللازمة لاستكمال تعميد شركات العمرة، ترقبا لفتح باب العمرة من قبل السلطات السعودية أمام اليمنيين من الداخل بعد توقف دام ثلاث سنوات جراء الانقلاب واختلال الأوضاع الأمنية في البلد”، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل 3 سنوات، أوقفت السلطات السعودية تأشيرات العمرة لليمنيين القادمين من داخل البلاد، فيما تم السماح لليمنيين المقيمين على أراضيها، كما تم السماح للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل اليمن.