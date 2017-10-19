تونس تعفي العرب المقيمين بالخليج من إجراءات تأشيرة الدخول

المصدر: د ب أ

أعلنت تونس الخميس عن قرارها إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من اجراءات الحصول على تأشيرات دخول للأراضي التونسية في مسعى لجلب السياح العرب.

وأعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي عن إجراءات لتيسير قدوم السياح العرب، ولا سيما المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة احتضان تونس للمنتدى العربي للاستثمار السياحي.

وسيتسنى للسياح العرب القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول آليا على تأشيرة دخول لتونس بمجرد إظهارهم بطاقات الإقامة لدى وصولهم الى المطارات التونسية.

وتأمل تونس من وراء هذا الإجراء إلى رفع إيراداتها من قطاع السياحة عبر استقطاب أكثر ما يمكن من شريحة السياح العرب.

واستقطبت تونس خمسة ملايين و800 ألف سائح هذا العام وحتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري معظمهم من أوروبا ودول المغرب العربي، ونسبة محدودة من السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.