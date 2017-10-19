تونس تصادر مئات الشركات والأسلحة واليخوت المملوكة لعائلة “بن علي” وأصهاره

أكدت السلطات التونسية، اليوم الخميس، أنها صادرت مئات الشركات والعقارات والحسابات البنكية وممتلكات أخرى تعود إلى عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأصهاره والمقربين منه، مشيرة إلى أنها صادرت تلك الممتلكات لحساب الدولة.

وأكدت مقررة اللجنة التونسية المكلفة بالمصادرة، هادية الهادف، في تصريحات صحفية، أنه تمت مصادرة 688 شركة، تشمل مصادرة حصص جزئية أو كلية ومصادرة مباشرة وغير مباشرة، و559 عقاراً و379 حساباً بنكيا، و 43 قطعة سلاح، 14 يختاً، إضافة إلى 158 سيارة بينها سيارات فخمة من طرازات فخمة وقديمة.

وكانت لجنة المصادرة قد صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال أعمال في إطار “الحرب على الفساد” التي أطلقتها حكومة يوسف الشاهد في 23 أيار/ماي الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، فرضت السلطات التونسية الاقامة الجبرية على 10 رجال أعمال ومهربين بموجب قانون الطوارئ. وفي إطار حربها على الفساد، أوقفت السلطات، يوم الإثنين 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، محمد لسعد حميد الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة مصادرة كانت مسجلة باسم صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، لكن مشكلة الفساد تفاقمت في البلاد، بحسب تقارير البنك الدولي.

وتراجع تصنيف تونس، في لائحة الفساد التي تصدرها المنظمة الشفافية الدولية، من المرتبة 59 في العام 2010 إلى المرتبة 75 في العام 2016.