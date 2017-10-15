بعد تحسن علاقات مصر وحماس.. افتتاح فندق “القاهرة” في غزة (صور)

شهد قطاع غزة ، اليوم الأحد، افتتاح فندق جديد يحمل اسم “القاهرة”، وذلك بالتزامن مع محادثات تستضيفها مصر لإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركة حماس وحركة فتح، وبعد تحسن العلاقات بين السلطات المصرية وحماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007.

ونشرت صفحة “فندق القاهرة الدولي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا لمراسم الافتتاح في منطقة السودانية شمالي غرب غزة، وقالت إن ذلك يأتي تقديرا لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الدكتور وليد خالد الحصري إن افتتاح الفندق رسالة من الشعب الفلسطيني لمصر، مشيرا إلى أن افتتاحه في شهر أكتوبر/تشرين الأول “يتزامن مع انتصارات حرب التحرير”.

ومن جهته قال صاحب الفندق، رجل الأعمال الفلسطيني نعيم زقوت: “أعشق وأحب مصر، ولن أنسى فضلها علينا، الأمر الذي دفعني لتسمية الفندق باسم فندق القاهرة الدولي”.

وشهدت الفترة الأخيرة توافقا بين السلطات المصرية وحركة حماس التي سيطرت على القطاع لسنوات، وحلت في الآونة الأخيرة اللجنة الإدارية وتنخرط الآن في إجراءات مصالحة مع حركة فتح.