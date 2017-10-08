إسرائيل تقصف موقعًا عسكريًا وسط قطاع غزة

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي وطائرة استطلاع، مساء الأحد، موقعًا عسكريًا تابعًا لإحدى الفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن “المدفعية الإسرائيلية قصفت بقذيفتين على الأقل موقعًا عسكريًا تابعًا لإحدى الفصائل الفلسطينية، شرق مخيم المغازي وسط القطاع، فيما قصف الموقع ذاته قبل ذلك بصاروخ من طائرة استطلاع”.

ولفتوا إلى أنه “لم يعلن عن وقوع إصابات بالقصف”.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في المناطق الشرقية للقطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي، بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق الأحد، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة سقط، في منطقة مفتوحة حول مستوطنات أشكول (جنوب) على حدود القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.