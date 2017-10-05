الخطوط السعودية: سنبدأ محادثات بشأن شراء طائرات من “بوينغ” و”إيرباص”

قال صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية اليوم الخميس، إن الشركة ستبدأ محادثات مع إيرباص وبوينغ بشأن طلب شراء طائرات ضيقة البدن قبل نهاية العام.

وقال الجاسر لرويترز في دبي إن مطلب طيران أديل، شركة الطيران المنخفض التكلفة الجديدة التابعة للخطوط الجوية السعودية، سيكون “على الأرجح 30…طائرة أحادية الممر”.

وقال الجاسر خلال اجتماع بين سلطات الطيران الإمارتية والسعودية إن المحادثات التي تهدف إلى شراء طائرات من طراز بوينغ 737 أو ايرباص ‭‭A320‬‬ ستبدأ في موعد “أقرب كثيرا” من 31 ديسمبر كانون الأول.

ودشنت طيران أديل رحلات طيران محلية في سبتمبر أيلول وتعتزم بدء تشغيل رحلات دولية بحلول منتصف 2018. واتفقت الشركة على استئجار ثماني طائرات من طراز ‭‭A320‬‬ من دبي لصناعات الطيران حيث جرى تسليم أول طائرة في أغسطس آب.

كان الجاسر قال قبل إطلاق طيران أديل إن الشركة ستشغل أسطولا مستأجرا بالكامل يتراوح بين 25 و50 طائرة بحلول 2020.

إدراج أسهم نشاط الشحن

وقال الجاسر للصحفيين إن الخطوط الجوية السعودية قد تدرج أسهم وحدتها للشحن العام القادم.

أضاف أن الشركة، في إطار خطة الخصخصة، تهدف كخطوة تالية إلى طرح 30 % من شركة تابعة للشحن، في إدراج بسوق الأسهم وهو “ما يمكن أن يتم في 2018”.

وقال إن ذلك قد يتلوه إدراج نشاط الطيران الخاص أو الخدمات الطبية التابعة للشركة.

كانت رويترز ذكرت في مايو آيار أن الخطوط الجوية السعودية بحثت مع مستشارين بيع وحدتها الطبية التي تعمل تحت اسم “السعودية للخدمات الطبية” ومقرها في جدة بشكل كامل.

وقالت الشركة أيضا إنها تعتزم إدراج وحدتين للصيانة وأكاديمية طيران، والخطوط الجوية السعودية ذاتها.

وجمعت الخطوط السعودية للتموين 347 مليون دولار من طرح عام أولي لنسبة 30 % من أسهمها في 2012. وجرى إدراج الشركة السعودية للخدمات الأرضية في 2015.