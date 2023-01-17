صيد الأخطبوط المغربي.. تقييد حكومي ومخاوف من خسارة أسواق التصدير

إثر تدني حصيلة ما تم اصطياده من الأخطبوط منذ بداية الموسم الشتوي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، أطلق مهنيو القطاع مناشدات إلى السلطات المغربية بإعادة النظر في الفترة الزمنية المخصصة للصيد والكمية المصطادة حتى يتمكنوا من الوفاء بمتطلبات التصدير.

وجاءت المناشدات عبر التماس أرسلته غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية إلى الحكومة المغربية الأسبوع الجاري ترصد فيه أوضاع مهنيي القطاع عقب تطبيق قرار تقليص موسم العام الجاري من 3 أشهر إلى شهر ونصف الشهر، بأقاليم الجنوب.