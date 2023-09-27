رغم التحديات.. طموحات مغربية لريادة صناعة الهيدروجين الأخضر

يطمح المغرب ليكون رائدًا في صناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا، فضلًا عن استعماله لإنتاج الأسمدة، إلا أنه طموح يواجه تحديات، أبرزها إيجاد عرض تنافسي بأقل تكلفة ممكنة.

هذا الطموح أكده العاهل المغربي الملك محمد السادس في تموز/يوليو، معلنًا أن الحكومة "أعدت مشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر"، ودعاها لـ"الإسراع بتنزيل (العرض)، بالجودة اللازمة".

وفي انتظار الإعلان عن تفاصيل "العرض" المغربي لاستقطاب مستثمرين دوليين، كشف تقرير لوزارة الاقتصاد في منتصف آب/أغسطس، أنها تحجِز حوالى 1,5 مليون هكتار من العقارات لاحتضان "ثمانية مشاريع هيدروجين وأمونياك أخضر".

أي كلفة؟

وفضلًا عن الجاذبية التي بات يحظى بها الهيدروجين الأخضر في ظل أزمة المناخ، يراهن المغرب أيضًا على رصيده في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة التي توفر حاليًا نحو 39% من إنتاجه من الكهرباء.

ويواجه الطموح المغربي تحديات تقديم عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة، مقارنة مع منافسيه المحتمَلين مثل موريتانيا أو مصر، بحيث لا تتعدى "دولارين أو حتى دولارًا واحدًا" للكيلوغرام من الهيدروجين الأخضر.