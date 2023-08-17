"وقود المستقبل".. دول الخليج تراهن على الهيدروجين الأخضر

نشرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، تقريرًا حول تطلع دول الخليج العربي إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود للمستقبل، ضمن خطط تلك الدول للتحول الاقتصادي، ومساهماتها في التخفيف من أزمة تغير المناخ في آن معًا.

وقالت الصحيفة، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، المنتجة للنفط، تستثمر بشكل كبير في الوقود الأخضر الصديق للمناخ، في مسعى منها للبحث عن عائدات بديلة للنفط الخام والغاز.

ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، مما قد يجعله مربحًا ومحافظًا على الكوكب في الوقت ذاته، بخلاف الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من الوقود الملوث، الذي لا يزال مستخدمًا على نطاق واسع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهيدروجين الأخضر، الذي يشكل حاليًا أقل من 1% من إجمالي إنتاج الهيدروجين، ليس مجديًا بعد من ناحية تجارية، ويحتاج إلى زيادة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وفي حين أن الوقود الأحفوري ينتج غازات دفيئة، إلا أنه لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه حيث يتم الترويج لاستخدامه في القطاعات الأكثر تلويثًا مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.

وقال كريم الجندي، الزميل المشارك في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في بريطانيا، إن "دول الخليج تهدف إلى قيادة سوق الهيدروجين العالمية".

وأضاف "تنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي، لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري".

"الريادة في التصدير"

وبفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة، والتي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار.