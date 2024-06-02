مستثمرون يتهافتون على أسهم أرامكو في طرح قد يجمع 13 مليار دولار

جاء ذلك بعد أن قررت الحكومة السعودية بيع 0.64% من حصتها في "أرامكو" والتي تمثل 1.545 مليار سهم، بقيمة تتراوح مابين 41.25 و44.8 مليار ريال، وذلك من خلال النطاق السعري المحدد بين 26.7 و29 ريال للسهم الواحد.

وبحسب "رويترز"، قال محللون ومصادر إن البيع سيعزز أيضًا جهود الحكومة للتخلص مما وصفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذات يوم "بإدمان النفط".

ورجحوا أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي والأداة المفضلة لقيادة الأجندة الضخمة التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في كل شيء من الرياضة إلى المدن الصحراوية المستقبلية، سيكون المستفيد من هذه الأموال.

وانخفض سهم أرامكو 2.6 في المئة اليوم الأحد إلى 28.25 ريال (7.53 دولار) بحلول الساعة الـ08:25 بتوقيت غرينتش.

وأعلن أحد مديري الدفاتر للطرح الثانوي لأرامكو تغطية الدفاتر بالحجم الكامل للصفقة ضمن النطاق السعري؛ ما يعني أن الطلب تجاوز المعروض في الطرح.

ويمكن للبنوك زيادة العرض بمليار دولار أخرى، وإذا بيعت جميع الأسهم، فستخفض الحكومة السعودية حصتها في أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 0.7 في المئة.